Zusmarshausen feiert im August wieder ein Schlossfest

Mehr als 25 Bands und Gruppen treten im August in Zusmarshausen auf. Damit alles klappt, laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Was geplant ist.

In Zusmarshausen wird im Sommer wieder gefeiert. Zum dritten Mal soll es vom 11. bis 13. August wieder ein Schlossfest geben. Die Vorbereitungen dafür laufen schon. Geplant sind viele Konzerte auf fünf Bühnen und eine ganze Reihe an weiteren Aktionen.

25 Bands und Gruppen auf fünf Bühnen beim Schlossfest in Zusmarshausen

Verschiedene Arbeitskreise sitzen bereits seit Monaten über den Vorbereitungen. Mit viel Engagement und Ideenreichtum organisieren und planen Ehrenamtliche das Fest vor historischer Kulisse. Bereits das vorläufig zusammengestellte Programm macht Lust auf das Schlossfest: Es wird Musikdarbietungen mit mehr als 25 Bands und Gruppen auf fünf Bühnen geben, die sich in romantischen Höfen und auf den Straßen des Festgeländes befinden.

Fast jede Gruppe und jeder Künstler oder Darsteller kommt aus Zusmarshausen oder hat einen Bezug zum Ort. Mit Musik, Tanz, Show-Akts, Kleinkunst und Theater ist nahezu die gesamte künstlerische Bandbreite vertreten. Das beim Schlossfest 2017 entstandene „Kunstwerk“ soll mit neuen Holztäfelchen weiter ergänzt werden.

Schlossfest in Zusmarshausen vom 11. bis 13. August 2023

Märchenerzähler, Spukgeschichten im Schloss, eine Rallye mit mehreren Stationen, Bastelaktionen, Kinderschminken und vielem mehr bieten auch ein buntes und interessantes Programm für die kleinsten Besucher. An vielen Ständen wird es außerdem Kunst und Handwerk zu bewundern und kaufen geben. Daneben wird es ein breites Angebot an Speisen und Getränken geben, berichten die Veranstalter. Obendrein soll am Sonntag ein Freiluftgottesdienst stattfinden. Hierfür hat Pfarrer Chalil bereits schmunzelnd zugesagt, dass er mit seinen "guten Kontakten nach oben“ schönes Wetter bestellt hat

Im Moment laufen noch die Arbeiten am Dachstuhl des historischen Gemäuers, aber „Schlossherr“ Hubert Droste verspricht, dass bis August alles fertig sein wird. Der Dachstuhl ist mehr als 400 Jahre alt und wird momentan für rund eine halbe Million Euro saniert. Wie alt der Dachstuhl tatsächlich ist, musste übrigens untersucht werden. Experten fanden anhand der Jahresringe im Kiefernholz heraus, dass das verwendete Material aus den Jahren 1606 bzw. 1607 stammt, erklärt Hubert Droste.

Erstmals fand das Schlossfest in Zusmarshausen 2011 statt, berichtet Hubert Droste. "Jetzt ist es an der Zeit für das dritte", freut sich der Forstbetriebsleiter. Gegenwärtig beherbergt das Schloss den Forstbetrieb Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten. Sein Grundstein wurde 1505 gelegt. Damals war das Schloss der Sitz des bischöflichen Pflegeamtes. Im Laufe der Jahre wurde das Schloss, das bis zur Säkularisation im Besitz des Hochstifts Augsburg war, mehrmals umgebaut und um Nebengebäude erweitert. Ein Zeit lang diente es als "Königliches Landgericht Zusmarshausen", erzählt Hubert Droste. "Das kann man sich in etwa so vorstellen wie das heutige Landratsamt." Erst 1931 zog das Forstamt ein, das 2005 in den Forstbetrieb überging. (AZ, kinp)