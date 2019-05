11:00 Uhr

325 Augsburger Grüne entscheiden über den OB-Kandidaten

Martina Wild, Melanie Hippke oder Deniz Anan? Wer wird OB-Kandidat der Grünen in Augsburg? Jetzt sind die Mitglieder am Zug.

Von Michael Hörmann

Die Grünen verstehen sich als basisorientierte Partei. Wenn es jetzt um den Oberbürgermeister-Kandidaten der Grünen in Augsburg geht, haben alle Parteimitglieder das Wort. Drei Bewerber stehen zur Auswahl. Am Montag beginnt die schriftliche Mitgliederbefragung. 325 Mitglieder sind stimmberechtigt. Unterlagen werden an sie verschickt. Am 18. Juni ist Stichtag für den Eingang der Wahlbriefe. Ein Notar zählt sie aus. Das Ergebnis ist eine Empfehlung der Parteibasis an die Nominierungsversammlung. Theoretisch könnte der Sieger der Mitgliederbefragung am Ende doch nicht der OB-Kandidat sein.

Zur Wahl stehen die Fraktionschefin Martin Wild, die Augsburger Grünen-Chefin Melanie Hippke und Deniz Anan. Offiziell wird der OB-Kandidat am 26. Juni gekürt. In der Stadtbücherei findet die Nominierungsversammlung statt. An diesem Tag haben die anwesenden Mitglieder das letzte Wort.

Was passiert bei einem engen Ergebnis?

Spannend wäre die Frage, wer OB-Kandidat wird, wenn die Mitgliederbefragung ein enges Ergebnis ergibt. Wenn es also nur eine Stimme oder ganz wenige Stimmen mehr für den Erstplatzierten mehr sollten. In diesem Fall wäre denkbar, dass der Zweitplatzierte sein Glück bei der Nominierungsversammlung versucht. Sollte die Mitgliederbefragung einen klaren Sieger ergeben, dürften die unterlegenen Bewerber ihren Verzicht erklärten. So war es auch bei der Kandidatensuche im Jahr 2014. Damals setzte sich der heutige Umweltreferent Reiner Erben gegen zwei Kontrahenten durch.

Peter Rauscher, Vorsitzender der Grünen, sagt: „Zum Stichtag 20. Mai hatten wir exakt 325 Mitglieder.“ Eine große Eintrittswelle wegen der Wahl des OB-Kandidaten habe es nicht gegeben. „Wir hatten innerhalb eines Jahres einen starken Mitgliederzuwachs und es treten kontinuierlich neue Leute bei uns ein“, sagt Rauscher.

Wer die drei Bewerber für die OB-Kandidatur bei einer gemeinsamen Veranstaltung erleben möchte, hat dazu noch Gelegenheit. Am Freitag, 31. Mai, gibt es im Brauhaus 1516 ein Forum. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch Nichtmitglieder haben Zutritt.

