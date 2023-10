Region Augsburg

Diese fünf schönen Gassi-Routen gibt es rund um Augsburg

Ein Herbstspaziergang mit dem Hund: In und um Augsburg gibt es dafür einige geeignete Stellen.

Plus In Augsburg leben rund 9000 Hunde. Jeden Tag müssen sie nach draußen. Unsere Redaktion hat fünf schöne Strecken herausgesucht, die sich gut zum Gassi gehen eignen.

Morgens, mittags, abends und dann noch einmal zwischendurch: Je nach Art haben Hunde zwischen drei und sechs Mal am Tag das Bedürfnis nach Auslauf. Viele Hundebesitzerinnen und -besitzer gehen regelmäßig dieselbe Route. Für diejenigen, die etwas Abwechslung gebrauchen können, hat unsere Redaktion fünf Strecken zusammengestellt, die sich gut fürs Gassi gehen eignen.

1. Eine Runde im Siebentischwald

Der erste Spaziergang führt durch den nördlichen Teil des Augsburger Tischwalds und dauert zwischen einer und anderthalb Stunden. Er beginnt beim Zoo beziehungsweise beim Botanischen Garten, die mit dem Bus unkompliziert zu erreichen sind. Über die Spickelwiese geht es in den Wald hinein, dann nach links am Waldrand entlang bis zu einem Spielplatz. Hinter diesem biegt man nach rechts ab und folgt dem Weg bis zum Neubach. An diesem entlang führt die Spickelstraße nach rechts bis zum Hochablass. Wer Lust hat, kann hier den Lech überqueren und beim Café "Schwarze Kiste" Halt machen. Übrigens: Hunde dürfen im Lech baden.

