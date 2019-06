vor 39 Min.

54-Jährige gerettet: Wertach-Strömung spült Frau durch Wehr

Durch dieses Wehr wurde eine Frau von der Wertach in den Fabrikkanal gezogen, was einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auslöste.

Eine Frau ist beim Schwimmen in der Wertach von der Strömung mitgerissen worden. Sie wurde in den Fabrikkanal getrieben und hatte viel Glück.

Eine Frau ist am Mittwochabend aus dem Gögginger Fabrikkanal gerettet worden. Sie war nach Angaben der Polizei zunächst in der Wertach schwimmen gewesen. Dort hatte die 54-Jährige scheinbar die starke Strömung unterschätzt. Sie wurde in den Fabrikkanal getrieben und unter das Wehr durchgespült.

Direkt dahinter konnte sich die Frau an einem Holzverschlag festhalten. Zwei Nachbarn sahen den Vorfall und zogen die Frau aus dem Wasser.

Feuerwehr rückte mit Rettungsboot an

Die Feuerwehr war vorsorglich mit einem Rettungsboot ausgerückt. Nach Angaben der Einsatzkräfte habe die Frau nur überlebt, weil die Schleuse des Wehrs weit genug geöffnet war. (AZ)

Retter waren mit einem Boot angerückt. Anwohner hatten die Frau aber schon aus dem Kanal gezogen. Bild: Annette Zoepf

