60. Geburtstag

Golf ist Jürgen Hallers neue Leidenschaft

Plus Wenn der Ball rollt, ist für Jürgen Haller die Welt in Ordnung. Jahrzehntelang war es ein Fußball, mittlerweile kommt der Golfball dazu.

Von Herbert Schmoll

Die Liebe zu den Bällen wurde dem ehemaligen Fußballprofi wohl durch seinen Vater, der Fußballlegende Helmut Haller, in die Wiege gelegt. Am Dienstag feiert Jürgen Haller seinen 60. Geburtstag.



Vom Fußball kann er einfach nicht lassen. Obwohl ihn auch dem Alter geschuldet das eine oder andere Wehwehchen plagt, so sind beide Schultern lädiert, trainierte er wöchentlich mit seinen Freunden der FCA-Traditionsmannschaft und absolviert mit den Stars von gestern auch noch regelmäßig Freundschaftsspiele. Seit einigen Jahren hat er sich, wie viele andere Kicker auch, einer neuen Leidenschaft, dem Golfsport, verschrieben.

