Auch die Bauträger haben eine soziale Verantwortung

Dass sich die Menschen ein eigenes Zuhause wünschen, ist kein neues Phänomen. Doch die Corona-Pandemie hat es um ein Vielfaches deutlicher gemacht, wie wichtig ein schönes Zuhause ist. Glücklich, wer trotz Quarantäne an die frische Luft in den eigenen Garten gehen kann. Und wer seit Monaten im Home-Office sitzt, mag sich vielleicht das eine oder andere Mal seine Traumwohnung ausgemalt haben.

Wenn man sieht, was gerade so in der Stadt gebaut wird und welche Preise für die neuen Wohnungen und Häuser aufgerufen werden, hat man den Eindruck, dass hier nicht für die Menschen, sondern für Investoren gebaut wird. Natürlich kann man nicht alle Bauträger über einen Kamm scheren – einige bemühen sich, auch Menschen mit einem normalen Geldbeutel zu bedienen. Doch in den meisten Fällen wird genommen, was der Markt hergibt. Und das sind keine Preise, die sich Familien leisten könnten.

Zum Glück sind die Mieten in Augsburg nicht ganz so massiv gestiegen

Die Mieten ziehen glücklicherweise nicht in demselben Maße an wie die Kaufpreise. Dafür sorgt schon der Mietspiegel, der Auswüchsen einen Riegel vorschiebt. Doch damit in Augsburg weiterhin bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, muss mehr gebaut werden. Die Wohnbaugruppe der Stadt geht da mit gutem Beispiel voran. Bleibt zu hoffen, dass sich auch private Bauträger hin und wieder an ihre soziale Verantwortung erinnern.

