Augburg

06:00 Uhr

Seit Monaten regnet es in der Friedrich-Ebert-Grundschule ins Klassenzimmer

Plus Wegen eines Schadens am Dach tropft Regenwasser in ein Klassenzimmer einer Augsburger Schule. Das Problem ist dem Schulreferat seit April bekannt - gelöst ist es weiterhin nicht.

Von Fridtjof Atterdal

In der Friedrich-Ebert-Grundschule in Göggingen regnet es in die Klassenzimmer. Wie Eltern berichten, tropft es bei Regen durch die Decke ins Klassenzimmer der Dritten Klasse. Um den Pfützen Herr zu werden, hat die Schule Eimer und Lappen im Einsatz. Im Klassenzimmer B 108 kommt das Wasser gleich hinter der Klassenzimmertüre von der Decke – auch vor dem Raum tropft es bei jedem stärkeren Regenfall. Wie die Eltern berichten, hat der Hausmeister einen großen Bottich aufgestellt, in dem sich das Wasser sammelt, drum herum liegen Lappen, damit die Kinder die Nässe nicht in den ganzen Raum tragen. Die Eltern finden die Situation unerträglich und fürchten, dass ein Kind bei der Nässe ausrutschen und zu Schaden kommen könnte.

