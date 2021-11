16-Jähriger mit Messer im Zug: Polizeieinsatz am Augsburger Hauptbahnhof

Ein Jugendlicher fällt am Samstag in einem ICE einem Zugbegleiter auf, weil er offenbar eine Waffe bei sich trägt. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen an.

Ein Jugendlicher mit einem Messer hat am Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Bundespolizei meldete ein Zugbegleiter des ICE 789, der von Hamburg-Altona nach München unterwegs war, gegen 18 Uhr, dass in Augsburg ein Jugendlicher zugestiegen sei, in dessen Ärmel sich ein Messer sowie Pfefferspray befinde. "Mit dem DB-Mitarbeiter wurde vereinbart, dass der ICE planmäßig in München am Gleis 14/15 des Hauptbahnhofes einfährt und dort Bundespolizisten den Jugendlichen in Empfang nehmen", berichtet die Polizei weiter.

Gegen 18.15 Uhr erwarten der Darstellung der Bundespolizei zufolge mehrere Streifenbeamte die Einfahrt des Zuges am Gleis 15. Als die Beamten an den Jugendlichen herantraten, auf den der Zugbegleiter unter anderem durch lautes Pfeifen aufmerksam machte, versuchte er zu flüchten, berichtete die Polizei weiter. "Dabei warf er ein Messer in den Gleisbereich am Bahnsteig 14 unter einen bereitstehenden ICE." Die Einsatzkräfte unterbanden die Flucht und nahmen den Jugendlichen fest. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei ihm um einen 16-jährigen Deutschen aus München. Bei der Festnahme soll sich der 16-Jährige heftig gewehrt haben. Als die Polizisten den 16-Jährigen am Bahnsteig durchsuchten, fanden sie neben dem weggeworfenen sogenannten Butterflymesser auch das Pfefferspray, das griffbereit in der Jacke des Jugendlichen gesteckt haben soll.

Polizeieinsatz in Augsburg: Jugendlicher hat Butterflymesser in ICE dabei

Auf der Wache verständigte die Polizei die Mutter des Verdächtigen, die den 16-Jährigen gegen 21.30 Uhr abholte. Gegen ihn wird seitens der Bundespolizei wegen Widerstandes sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde das Messer sowie das Tierabwehrspray zu keinem Zeitpunkt gegen Personen gerichtet", berichtet die Bundespolizei. Die Festnahme am stark frequentierten Bahnsteig bekamen offenbar Reisende mit. Der 16-Jährige soll wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten bereits polizeibekannt sein. (jaka)