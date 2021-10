76-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Autofahrer fährt einen 76-jährigen Radfahrer an und kümmert sich nicht um den Verletzten. Die Polizei findet den mutmaßlichen Flüchtigen, fragt aber nach Zeugen.

Der Unfall geschah am Mittwoch gegen 18.50 Uhr in der Jakoberstraße. Der Senior war auf dem Fahrrad in Richtung Augsburger Innenstadt unterwegs. Laut Polizei fuhr er auf dem Fahrradstreifen und trug einen Fahrradhelm. Ein Autofahrer touchierte den vermutlich in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Der Autofahrer aber fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Im Rahmen der Fahndung fand die Polizei einen schwarzen VW Fox, gefahren von einem 21-jährigen Augsburger. Nach Angaben der Polizei komme er als Unfallverursacher infrage. Zeugen des Unfalls werden zur genauen Klärung des Unfallhergangs gebeten, sich unter 0821/323-2010 zu melden. (ina)