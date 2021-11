Augsburg

vor 16 Min.

Afghanische Ortskräfte kommen nach Augsburg

Plus Rund 20 Ortskräfte aus Afghanistan werden in Augsburg untergebracht. Die Stadt hatte schon im Sommer ihre Bereitschaft signalisiert.

In Augsburg werden in absehbarer Zeit insgesamt etwa 20 afghanische Ortskräfte unterkommen. Das sagte Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) am Donnerstagabend im Stadtrat. Die Stadt hatte dazu gegenüber dem Freistaat ihre Bereitschaft signalisiert, sollten Ortskräfte - in der Regel Afghanen, die für die alliierten Streitkräfte oder zivile Organisationen arbeiteten - unterzubringen sein. Sechs Personen, offenbar ein Elternpaar mit vier Kindern, sind bereits angekommen. Insgesamt gehe man von etwa 20 Personen aus, so Schenkelberg nach einem Gespräch mit der Regierung von Schwaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen