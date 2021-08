Augsburg

Augsburg überschreitet erstmals wieder die Inzidenz von 100: Was das nun bedeutet

Die 3G-Regel gilt jetzt in Augsburg. Unter anderem beim Besuch eines Restaurants, wenn man drinnen sitzt.

Plus Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg über 100, würden ab Dienstag Änderungen eintreten. Dann bleibt aber abzuwarten, wie lange diese Auflagen gelten.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Zahlen in Augsburg steigen weiter. Dies macht sich beim Inzidenzwert bemerkbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 105,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Erstmals seit Mitte Mai liegt der Wert somit wieder über der 100er-Marke. Auch wenn die Inzidenz nicht mehr die entscheidende Bedeutung in der Corona-Pandemie hat, könnten die Regelungen in Augsburg vorerst noch einmal etwas verschärft werden. Die Stadt hat die entsprechenden Korrekturen bereits ausgearbeitet. Es gibt dazu einen Fahrplan.

