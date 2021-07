Augsburger Klimacamp veranstaltet eine Rad-Demo auf der B17

Am Sonntagnachmittag will das Augsburger Klimacamp mit einer Radtour über die B17 eine Abkehr vom Auto fordern. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Für den kommenden Sonntag ist erneut eine Radlerdemo geplant, die wie bereits vor einem Monat mit 250 Teilnehmern über ein Teilstück der B17 laufen soll. Dieses Mal ist ein dreimal längeres Teilstück der vierspurigen Bundesstraße als Demostrecke geplant. Grund für den Demonstrationszug, so das Klimacamp, sei ein bundesweiter Aktionstag anlässlich der Internationalen Automobil-Ausstellung.

Gefordert werden mit der Demonstration eine Abkehr vom Auto und von Straßenbauprojekten sowie Investitionen in Bus und Straßenbahn und in den Fahrradverkehr. Der Demonstrationszug soll am Sonntag um 14 Uhr vor der Erhard-Wunderlich-Sporthalle starten.

Augsburger Klimacamp darf am Sonntag Radlerdemo auf B17 abhalten

Die Stadt hatte bei der Demo vor einem Monat die Streckenführung über das B17-Teilstück untersagt, unter anderem im Hinblick auf die Einschränkung von Routen für Feuerwehr und Rettungsdienst. Vor dem Verwaltungsgerichtshof bekamen die gegen den Bescheid klagenden Klimaaktivisten in einem Eilverfahren aber Recht, unter anderem wegen der Kürze der Sperrung.

Ein Verkehrschaos blieb bei der Demo vor einem Monat, die ebenfalls an einem Sonntag stattfand, aus. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagte, dass die Route über die B17 unter Berücksichtigung der Gerichtsentscheidung vom Versammlungsrecht gedeckt sei. Dies habe ein Abwägungsprozess bei der Stadt ergeben.