Augsburgs Flüsse führen viel Wasser - aber ein Hochwasser droht nicht

Das Wasserwirtschaftsamt warnt vor kleineren Ausuferungen am Lech in Augsburg. Eine Gefahr für bebaute Gebiete droht aber nicht. Und die Pegel sinken bereits wieder.

Nach den starken Regenfällen am Alpenrand führen aktuell auch Lech und Wertach viel Wasser. Allerdings droht für Augsburg und die Region keine Gefahr eines Hochwassers. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth warnt vor kleineren Ausuferungen im Bereich des Lechs. Bebautes Gebiet soll davon aber nicht betroffen sein. Der Pegel des Lechs bei Haunstetten überschritt am Sonntagabend die Meldestufe 1 und erreichte bis zu 2,64 Meter. Er ist inzwischen aber schon wieder gesunken und liegt knapp unter der ersten Stufe.

Die Pegel von Lech und Wertach gehen bereits wieder zurück

Bei einem Wasserstand in diesem Bereich gibt es laut Wasserwirtschaftsamt vor allem kleinere Ausuferungen im Auwald zwischen den Deichen im Bereich der Stadt Augsburg zwischen Staustufe 23 und Hochablass. Auch der Radweg unter der Autobahnbrücke kann dann betroffen sein - allerdings ist am Zusammenfluss von Lech und Wertach die Stufte 1 bisher nicht überschritten worden - und den Prognosen nach wird der Pegel in den nächsten Tagen wieder sinken. Die Wertach führt derzeit kein Hochwasser. Auch hier zeigt der Trend bereits wieder nach unten. (jöh)

