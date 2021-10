Augsburgs Flughafen bekommt mit Maximilian Hartwig einen neuen Chef

Plus Zum Ende des Jahres hört der bisherige Geschäftsführer des Augsburger Flughafens auf. Nun steht sein Nachfolger fest. Die Stadt will den Namen allerdings noch nicht bestätigen.

Der Flughafen Augsburg bekommt bald einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Chef Peter Bayer, 71, hört Ende des Jahres auf. Sein Nachfolger kommt aus der Luftfahrtbranche und war bislang für den Flughafen München tätig. Maximilian Hartwig heißt nach Informationen unserer Redaktion die neue Führungskraft. Hinter verschlossenen Türen des Augsburger Stadtrats ist die Entscheidung gefallen, wie es aus mehreren Quellen heißt. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle will die Personalie zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen, er dementiert aber auch nicht.