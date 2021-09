Autofahrer stößt mit Geisterradlerin in Augsburg zusammen

Der Unfall passierte im Hochfeld. Die verletzte Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall im Hochfeld: Am Donnerstag um 7.45 Uhr wollte ein 56-Jähriger in der Werner-von-Siemens-Straße mit seinem Pkw von einem Großparkplatz nach rechts auf die Fahrbahn einbiegen. Hierbei habe er eine von rechts kommende 44-Jährige übersehen, welche mit ihrem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr, so die Polizei.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro entstand. Die 44-Jährige klagte zudem über Schmerzen am linken Knie und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Bobingen. (möh)