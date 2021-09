Augsburg

06:30 Uhr

Baustelle in Augsburger Domkurve: Autofahrer brauchen noch Geduld

An der Domkurve dürfen auch die kommenden zwei Wochen keine Autos fahren.

Plus Die Pflasterarbeiten in der Domkurve in Augsburg werden auf kommendes Jahr verlegt. Für den Autoverkehr bleibt die Straße noch etwa zwei Wochen gesperrt.

Von Miriam Zissler

Die Domkurve ist seit Ende Juli gesperrt. Der Grund sind Gleiserneuerungsarbeiten der Stadtwerke Augsburg und Pflasterarbeiten. Eigentlich hätte zumindest die Straßenbahn dort mit Schulbeginn wieder fahren sollen. Doch aufgrund der gesperrten Karolinenstraße kann dort zunächst die Linie 2 nicht passieren. Für den Autoverkehr bleibt die Straße in diesem Bereich noch etwa zwei Wochen gesperrt.

