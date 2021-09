Baustopp: Arbeiten am neuen Medizincampus stehen still

Ein Lichtblick ist schon mal, dass eine solche Firma rausgeworfen wird!



Die internen Ursachen der "Fehl-Auswahl" sollte natürlich personell und Vergabesystem bezogen überprüft werden.



Teuer wird so ein Firmnewechsel allemal? So wäre interessant, was diese Firma dafür bezahlen muss?

Auch, wenn die Firma für den Regress in den Konkurs geht - ist das ja ein reinigender Markt-Effekt?



Aber wahrscheinlich geht das wieder auf die Kosten der Steuerzahler?



