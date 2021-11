Beschäftigte im öffentlichen Dienst streiken an der Uniklinik Augsburg

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst streiken an diesem Donnerstag - auch am Augsburger Uniklinikum. Die Gewerkschaft erklärt warum.

Mit Warnstreiks im öffentlichen Dienst wollen die bayerischen Beschäftigten in den aktuellen Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. Vor allem am Donnerstag gibt es bayernweit verschiedene Aktionen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Sie koordiniert die Aktionen gemeinsam mit der IG Bau.

In Augsburg gab es um 9 Uhr einen Kundgebung vor dem Uniklinikum mit anschließendem Demonstrationszug bis zur Ulmer Straße. Neben dem Universitätsklinikum beteiligen sich in Augsburg laut Verdi auch die Universität, das Studentenwerk, das Staatliche Bauamt, sowie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege an den Streiks. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten am Uniklinikum sei nicht gefährdet. Intensivstationen und Covid-Stationen würden nicht bestreikt, so die Gewerkschaft. Trotz der aktuell angespannten Lage seien die Streiks nötig.

Verdi-Streik in Augsburg: Beschäftigte an den Kliniken wollen mehr als ein Danke

Die Finanzminister der Länder als Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite hätten nämlich bislang noch keinerlei Angebot vorgelegt, so Verdi. Währenddessen würden sich Markus Söder und alle anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerprädidenten nach ihrem Treffen abermals bei den Krankenhausbeschäftigten für ihren Einsatz bedanken. "Denn Danke sagen kostet nichts", heißt es in einer Pressemeldung. Doch ein Danke allein würde die Lage im Gesundheitswesen nicht verbessern.

Die Finanzminister würden in vielen Bereichen den Fachkräftemangel in Abrede stellen. Dann allerdings stelle sich die Frage, weshalb so viele Stellen unbesetzt blieben. "Der öffentliche Dienst muss aufpassen, dass er nicht den Anschluss an die Privatwirtschaft verpasst. Bleiben zu viel Stellen unbesetzt, droht irgendwann die Handlungsunfähigkeit", so Erdem Altinisik, Verdi-Geschäftsführer Augsburg.

Gefordert werden in de aktuellen Tarifverhandlungen unter anderem eine Erhöhung der Vergütungen und Gehälter um fünf Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich. Studierende und Auszubildende sollen 100 Euro mehr pro Monat erhalten.

