Besucherregeln in Augsburger Pflegeheimen werden wieder verschärft

Plus Für Besucher von Heimen gilt wieder eine Test-Pflicht, sofern diese weder geimpft noch genesen sind. In den Einrichtungen werden bereits Szenarien für den Herbst besprochen.

Mit den steigenden Inzidenzwerten haben sich auch wieder die Richtlinien für Pflege- und Altenheime geändert. „Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden angepasst“, sagt Daniela Frumert, Sprecherin der städtischen Altenhilfe. Seit dieser Woche müsse wieder ein negativer Schnelltest vorgelegt werden, wenn Personen keinen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen könnten.