Corona: Stadtwerke bereiten sich auf 3G-Kontrollen vor

In Bussen und Straßenbahnen müssen Fahrgäste in Zukunft voraussichtlich einen 3G-Nachweis dabeihaben.

Plus Im Bundestag wurde die 3G-Pflicht für den öffentlichen Nahverkehr beschlossen. In der praktischen Umsetzung dürfte das nicht nur in Augsburg schwierig werden.

Nach der Bundestags-Entscheidung zur 3G-Pflicht (geimpft, genesen oder getestet) im öffentlichen Nahverkehr bereiten sich die Stadtwerke auf Kontrollen in ihren Fahrzeugen vor. Diese sollen laut Bundesregelung stichprobenartig verlaufen. Man werde das entsprechend umsetzen, so Sprecher Jürgen Fergg. Vermutlich werden die Kontrollen im Zuge der Fahrkartenkontrollen stattfinden.

