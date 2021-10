Dach-Bar und Büros: Beim Hauptbahnhof starten die Arbeiten am Ladehof

Plus Zwischen Augsburger Hauptbahnhof und Gögginger Straße beginnen die Arbeiten am inneren und mittleren Ladehof. Dort ist auch ein Besuchermagnet geplant.

Vier Jahre nach dem Abbruch der alten Ladehofgebäude zwischen Hauptbahnhof und Gögginger Straße sollen in den kommenden Monaten die Bagger für den ersten Neubau auf dem Areal rollen: Direkt neben dem Stellwerk des Hauptbahnhofs soll der Bürokomplex "Aurum" (lat. für Gold) entstehen. Ziel sei eine Fertigstellung Ende 2023, so Christian Vogrincic, Vorstand des Bauherren CV Real Estate aus München. Auch eine Bar mit Dachterrasse soll entstehen.