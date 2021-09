Die Herbstdult in Augsburg erhält einen Sonntag als Zuschlag

Plus Die Stadt Augsburg genehmigt die Herbstdult Anfang Oktober. Wie der Christkindlesmarkt in diesem Jahr aussehen könnte, darüber wird noch gesprochen.

Seit Montag liegt die Genehmigung der Stadt Augsburg vor: Die Augsburger Herbstdult kann stattfinden. Termin ist von Montag, 4. Oktober, bis Sonntag, 10. Oktober. Ursprünglich war der besucherstarke Sonntag nicht vorgesehen. Um auf die Corona-Auflagen zu reagieren, wird es für diesen Tag ein besonderes Hygienekonzept geben. Wirtschaftsreferent Wolfang Hübschle bestätigte auf Anfrage, dass er eine notwendige Genehmigung ausgesprochen habe. Offen ist weiterhin, wie es in diesem Jahr mit dem Augsburger Christkindlesmarkt weitergeht. Diese Entscheidung wird wohl nicht so schnell getroffen.