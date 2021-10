Die Show muss weitergehen: Was Künstler abseits des Scheinwerferlichts erleben

Plus Eine geplatzte Rolle als Handdouble, eine Kuh-Herde als andächtiges Publikum und ein Konzert mit nur einem Zuhörer: Augsburger Musiker erzählen von Pleiten, Pech und Pannen.

Um den Eindruck zu erwecken, Klavierspielen zu können, bedienen sich Schauspieler schon einmal eines Hand-Doubles. Die Hochzoller Pianistin Stephanie Knauer wurde schon einmal für einen solchen Auftrag angefragt. Sie sollte der bayerischen Schauspielerin Uschi Glas für den Zweiteiler "Familienbande" ihre Fingerfertigkeit borgen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Stephan Kaller fuhr Knauer also nach München, um die Szene einzuspielen. Musikpädagoge Kaller sollte Schauspieler Helmut Zierl doubeln. Gesendet wurde die Aufnahme allerdings nie. Auch andere Augsburger Künstler haben einiges über schiefgelaufene Auftritte zu erzählen. Im Nachhinein lässt es sich meist auch darüber schmunzeln.