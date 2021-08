Augsburg

vor 16 Min.

Die Stadt will auf einer Spielwiese Klima-Bäume pflanzen

Stadt will im Herbst neue Klima-Bäume auf der beliebten Spielwiese an der Amberger Straße im Textilviertel pflanzen - aber nicht nur dort.

Plus Als Reaktion auf den Klimawandel werden in Augsburg verstärkt neue Baum-Arten das Stadtbild prägen. Auch eine beliebte Freizeitfläche soll bepflanzt werden.

Von Eva Maria Knab

Viele Baumarten tun sich in Augsburg immer schwerer zu überleben. Sie leiden unter dem Klimawandel, besonders wenn sie an schwierigen Standorten wie Straßen stehen. Nun will die Stadt verstärkt neue Baumarten pflanzen, die mit extremen Bedingungen wie Hitze und längerer Trockenheit besser zurechtkommen. Eine große Pflanzaktion mit sogenannten Klima-Bäumen ist im Textilviertel geplant - und zwar auf der Amberger Wiese, die nicht nur eine wichtige Grünfläche ist, sondern auch eine beliebte Spielwiese. Die Bürger dürfen mitreden, doch deren Meinungen gehen auseinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen