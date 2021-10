Die marode Turnhalle des Rudolf-Diesel-Gymnasiums wird womöglich abgerissen

Plus Die Schäden an der Dreifachturnhalle des Rudolf-Diesel-Gymnasiums sind gravierender als gedacht. Nun prüft die Stadt, ob eine Sanierung oder ein Neubau wirtschaftlicher ist.

Noch vor Beginn des neuen Schuljahrs musste die Dreifach-Turnhalle des Rudolf-Diesel-Gymnasiums gesperrt werden. Der Grund: Schäden an der Dachkonstruktion aufgrund massiven Wassereintritts. Die Stadt rechnete Anfang September damit, dass die Sanierung das komplette Schuljahr in Anspruch nehmen könnte. Innerhalb der Schulfamilie wurden daraufhin Befürchtungen laut, dass es damit nicht getan sein könnte.