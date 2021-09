Turnhallen-Misere: Augsburger Schüler müssen weite Strecken in Kauf nehmen

Plus Kurz vor Schul-Start hat die Stadt Augsburg mehrere Sporthallen gesperrt. Schulen müssen nun umplanen. Es gibt zwar Ersatzlösungen – doch die kosten Zeit und Geld.

Den Start ins neue Schuljahr hat sich Angelika Felber, die Schulleiterin des Augsburger Jakob-Fugger-Gymnasiums anders vorgestellt. Für sie begann es mit der Nachricht, dass eine der beiden Turnhallen der Schule nicht genutzt werden kann - wegen eines Wassereintritts im Fundament. Die mögliche Alternative - die Sporthalle Haunstetten - muss nun ebenfalls geschlossen werden. Für ihre Schülerinnen und Schüler musste weiter nach einer Halle gesucht werden. Mit dem Schicksal steht das Fugger-Gymnasium nicht alleine da. An weiteren Augsburger Schulen können die Turnhallen nicht genutzt werden. Um Ausweichmöglichkeiten wahrnehmen zu können, müssen teils längere Anfahrten in Kauf genommen werden.