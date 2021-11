Augsburg

06:00 Uhr

Diese Weihnachtsmärkte finden 2021 in Augsburg statt

Plus In der kommenden Woche beginnt in Augsburg das Hütten-Winterland. Der Christkindlesmarkt folgt wenig später. Einzelne bekannte Veranstaltungen fallen 2021 aus.

Von Michael Hörmann

Die Vorweihnachtszeit rückt näher, man kann es überall in der Stadt sehen: Vor der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz werden ebenso Hütten errichtet wie am Rathausplatz. Nach der Komplettabsage im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie sollen die großen Veranstaltungen wieder stattfinden. Dazu gehört der Christkindlesmarkt, der am Montag, 22. November, startet. Etwas früher legt das Winterland vor der City-Galerie los. Es gibt allerdings auch Absagen. So kommt auch in diesem Jahr das Aus für die Märchenstraße.

