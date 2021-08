Augsburg

vor 25 Min.

Doppelte Konzertabsage: Bob Meitinger ist wütend auf Reggae-Star Anthony B

Plus Zweimal sagte der Jamaikaner bei Sommer am Kiez ab, stattdessen sang er in Amerika. Meitinger fordert Konsequenzen - und trifft eine andere interessante Entscheidung.

Von Miriam Zissler

Das Festival Sommer am Kiez endete mit einer Absage. Das Konzert von Anthony B fand nicht wie angekündigt am Sonntag auf dem Gaswerksgelände in Oberhausen statt. Und genau das bringt Organisator Stefan Bob Meitinger in Rage. Denn es war bereits der zweite Termin, den der Jamaikaner aus "privaten Gründen" absagte. Gründe, die sich im Nachhinein als weniger privat herausstellten. Noch dazu hatte der Festivalbetreiber bereits einen Vorschuss gezahlt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

