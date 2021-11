Augsburg

vor 36 Min.

Droht Corona das Weihnachtsgeschäft in Augsburg zu vermiesen?

Auch in diesem Jahr steht das Weihnachtsshopping unter Corona-Vorzeichen. Noch sind alle Geschäfte in Augsburg geöffnet.

Plus Am ersten Adventswochenende wird traditionell das Weihnachtsgeschäft eingeläutet. Doch auch in diesem Jahr ist wegen Corona in Augsburg manches anders.

Von Andrea Wenzel

Die leuchtenden Engelsflügel für das Weihnachts-Selfie stehen schon in der Nähe des Manzu-Brunnens am Augsburger Königsplatz, daneben der Gepäck- und Geschenke-Bus der Stadtwerke. Auch die Weihnachtsbeleuchtung ist in den Straßen angebracht, die Schaufenster sind mit bunten Kugeln und glitzernden Sternen geschmückt und die Christkindl-Tram dreht ihre Runden. Mal abgesehen vom abgesagten Christkindlesmarkt scheint Augsburgs Innenstadt auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft, das traditionell am ersten Adventswochenende eingeläutet wird, vorbereitet zu sein wie immer. Doch wird in den nächsten Tagen und Wochen trotz Corona-Pandemie wirklich weihnachtliche Einkaufslaune aufkommen? Wie wird sich der Bummel anfühlen? Und mit welchen Umsätzen können die Händler rechnen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen