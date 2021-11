Augsburg

EU-Verbot: Stechen Augsburger Tattoo-Studios bald nur noch schwarz-weiß?

Tätowierer Andreas Brand ist Inhaber des kleinen Studios Brand'Ink am Augsburger Milchberg. Die EU-Reach-Verordnung wird das Arbeiten von Brand und seinem Team verändern. Hier steht er an dem Schrank, in dem er seine Farben aufbewahrt.

Plus Eine EU-Verordnung versetzt die Tattoo-Szene in Aufregung. Der Grund: Beliebte Farben sollen bald verboten sein. Wie Augsburger Studios darauf reagieren.

Von Johannes Kapfer und Max Kramer

Seit fast 20 Jahren tätowiert Andreas Brand, er ist Inhaber des kleinen Studios "Brand'Ink" am Augsburger Milchberg. Doch selten hat er seine Branche so aufgeregt erlebt wie derzeit. Laut der sogenannten EU-Reach-Verordnung sollen ab Januar 2022 zunächst Konservierungsmittel in Tattoo-Farben und in einem weiteren Schritt die beiden Pigmente "Blue15" und "Green7" verboten werden. Die Substanzen stehen im Verdacht, krebserregend zu sein und Allergien auszulösen. Das Problem für Tätowiererinnen und Tätowierer: Die beiden Pigmente finden sich in rund zwei Drittel aller bunten Tattoo-Farben.

