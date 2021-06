Augsburg

Endlich Sommer - doch wie kalt und nass war das Frühjahr wirklich?

Plus In den nächsten Tagen wird es in Augsburg wärmer als 30 Grad - endlich, finden viele. Doch war das Frühjahr bei uns wirklich so kalt und nass wie gefühlt?

Von Jörg Heinzle

Der Sommer dreht jetzt richtig auf - auch in Augsburg. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen für mehrere Tage über 30 Grad liegen. Meteorologen sprechen dann von Hitzetagen. Viele freuen sich darauf - nach einem langen Corona-Winter und einem zumindest eher kühlen Frühjahr. Ein Blick auf die Wetterdaten aber zeigt: So eiskalt und vor allem so nass wie gefühlt war der Frühling gar nicht. Offenbar haben wir uns nur schon an den Klimawandel gewöhnt. Was die Daten genau sagen.

