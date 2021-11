Feuerwehr rettet Mann nach Sturz in Lichtschacht

Mit ihren Höhenrettern ist die Berufsfeuerwehr Augsburg in den Stadtteil Pfersee ausgerückt. Dort war ein Mann in einen Schacht gestürzt.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg wurden heute am späten Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem nicht alltäglichen Einsatz nach Pfersee gerufen.

Ein Mann war aus bisher ungeklärter Ursache in einen rund drei Meter tiefen Lichtschacht an einem Gebäude gestürzt, obwohl der Schacht durch ein Geländer gesichert war. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr stiegen über eine Leiter zu dem Verletzten ab und versorgten ihn in seiner misslichen Lage. Zeitgleich bereiteten die Einsatzkräfte die technische Rettung des Verunglückten vor.

Dazu kamen die Spezialkräfte der Höhenrettung und die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz. Mit Seiltechniken wurde der Verletzte aus dem Schacht gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Von der Berufsfeuerwehr waren 16 Helfer im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt. (ina)