Fischtreppe am Hochablass lässt noch immer auf sich warten

Sicher scheint im Moment nur, dass eine Fischtreppe am Hochablass gebaut werden muss. Wann hingegen, das ist nach Auskunft der Stadtwerke noch nicht klar.

Als "zwingend notwendig" bezeichnet es Dr. Oliver Born von der Fischereifachberatung des Bezirk Schwaben in Salgen, wieder eine Durchwanderung von Flüssen zu ermöglichen. Gerade für lechtypische Fische wie Nasen, Barben oder den auch den Donaulachs genannten Huchen habe der Hochablass in dieser Funktion eine Schlüsselposition. Die denkmalgeschützte Pforte in die Naherholung bezeichnet der Experte als ein Nadelöhr, das die teils weite Wanderung vieler Arten unterbreche seitdem ein Kraftwerk zur Stromerzeugung eingebaut wurde. Bewusst ist sich Born, dass es sich um eine komplizierte Baustelle handelt, will man dort der Verpflichtung nachkommen, eine Fischtreppe zu installieren. Sein Anspruch sei jedoch eine Lösung, die funktioniert. Denn für einige Arten ist es laut Born "bereits 5 vor 12".

Die Bau- und Betriebsgenehmigung enthält nach Auskunft Ferggs keine weiteren Details, bis wann der Verpflichtung nachzukommen ist. Wie er sagt, hätten die Stadtwerke die Fischtreppe gerne "im unmittelbaren Anschluss" an die Fertigstellung des Wasserkraftwerks gebaut. Das wäre Ende Dezember 2013 gewesen. Im Juli des darauffolgenden Jahres wurde das 12,9 Millionen Euro teure Bauwerk zur Stromerzeugung mit einer Aufführung der von Carl Orffs "Carmina Burana" auf der Bastion eingeweiht.

Umplanung ist technisch notwendig

Jetzt, gut sechs Jahre später, warten nicht nur die Lech-Anrainer noch immer auf die Fischtreppe am Hochablass. Einer der Gründe für die Verzögerung sind demnach "technisch notwendige Umplanungen". Andere Ursachen seien Optimierungen, die auf neue Erkenntnisse bei der Errichtung solcher Bauwerke zurückzuführen sind. Denn weil in der jüngeren Vergangenheit eine Vielzahl von Fischtreppen gebaut wurde, sei der Erfahrungsschatz entsprechend gewachsen. Diese sind in einem Leitfaden vom Bayerischen Umweltministerium zusammengefasst worden und werden nun in der neuen Planung berücksichtigt. Vor allem aber musste auch geklärt werden, ob die Fischtreppe dem Unesco-Welterbe abträglich sein könnte.

Die Genehmigung durch das Umweltamt der Stadt Augsburg dürfte nun kurz bevor stehen. Zuletzt gab es noch Fragen zu den Ausgleichsmaßnahmen. Dazu Fergg: "Wir würden im Sinne der Artenvielfalt zehn sogenannte Himmelsweiher im Stadtwald einrichten." Drei hätten die Stadtwerke im Rahmen ihres Regenio-Projektes dort bereits zusammen mit dem Landschaftspflegeverband angelegt. . Für Himmelsweiher werden laut Fergg vorhandene Bombentrichter verwendet, die mit Folie ausgekleidet und mit Wasser befüllt werden. Dort siedeln sich dann für einen Auwald typische Pflanzen und Tierarten an.

Der Baumbestand an der Bastion ist gesichert

Eine weitere Maßnahme ist, dass wir die sogenannte Bastion attraktiver gestalten. Dafür sei ein Landschaftsarchitekt beauftragt worden. Es soll dort dann Möglichkeiten geben, von einem Plateau zur Fischtreppe hinunter zu schauen, Informationen zur Örtlichkeit zu bekommen sowie auf Sitzgelegenheiten den Ausblick auf den Fluss und die Wehranlage zu genießen. Der Baumbestand bleibe natürlich erhalten, sagt Fergg zum weiteren Vorgehen am Hochablass.

Wenn die Genehmigung erteilt ist, werde die Ausschreibungsplanung erstellt und das Projekt mit Wettbewerb ausgeschrieben. Wir hoffen, dass bis Ende des Jahres die Vergabe erfolgen kann, sagt Fergg für die Stadtwerke. Bau wäre dann im kommenden Jahr. Laut Umweltreferent Reiner Erben ist im Genehmigungsbescheid der Wasserkraftanlage "kein Endzeitpunkt festgelegt", bis wann die Fischtreppe abgeschlossen sein muss. Die betreffenden Kolleginnen und Kollegen im Umweltamt seien aber immer noch an das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg abgeordnet. Auch in Erbens eigenem Referat müsse aufgrund der Covid19-Pandemie ein Großteil der Aufgaben nach wie vor in den zweiten Rang geschoben werden. Der Genehmigungsbescheid für die Fischtreppe werde unter diesen Bedingungen aber so schnell wie möglich bearbeitet.

