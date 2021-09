Fluglärm: Warum es im Augsburger Süden zuletzt häufig knallte

14 Kampfjets aus Neuburg waren zwei Wochen lang in Lagerlechfeld stationiert. Bis Mittwoch sollen die letzten Flugzeuge zurückverlegt sein.

In den vergangenen Tagen waren immer wieder Überschallknall-Geräusche, speziell über den südlichen Augsburger Stadtteilen, zu hören. Grund ist, dass das Taktische Luftwaffengeschwader 74 zwei Wochen lang 14 Eurofighter-Jets auf den Militärflugplatz in Lagerlechfeld verlegte, weil auf der Heimatbasis in Neuburg eine turnusgemäße Startbahnsanierung anstand. Bis Mittwoch sollen die letzten Maschinen zurückverlegt sein.

Fluglärm im Augsburger Süden: Bürgertelefon steht zur Verfügung

Das Geschwader ist für die Sicherheit im süddeutschen Luftraum verantwortlich und muss bei einem Alarm innerhalb weniger Minuten in der Luft sein. Dazu üben die Besatzungen kontinuierlich. Bei Fragen oder Beschwerden zum Fluglärm wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden.

Auf dem Fliegerhorst Lagerlechfeld herrscht seit Jahren eingeschränkter Betrieb, nachdem das Jagdbombergeschwader 32 dort abgezogen wurde. Bis 2028 soll der Flugplatz für die Stationierung des Bundeswehr-Transporters Airbus A400M vorbereitet werden. Dort sollen dann zehn Maschinen ihre Heimat haben. (AZ)

