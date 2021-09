Augsburg

06:00 Uhr

Für Radler hat die neue Hochzoller Mitte ihre Tücken - ADFC spricht von "Murks"

Plus Das neue Stadtteilzentrum mit Supermarkt, Bäcker und Drogerie in Hochzoll kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern gut an. Doch eine Sache stört viele, vor allem Radler.

Von Andrea Wenzel

Im März hat das neue Nahverkehrszentrum Hochzoller Mitte eröffnet, seither wird es von Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen. "Bäcker, Apotheke, Drogerie, Supermarkt und Ärzte, es ist alles zentral an einer Stelle. Das finde ich gut", sagt Bettina Schwaigert, Julia Schick pflichtet ihr bei. Doch beide Frauen sehen an dem neuen Zentrum auch ein deutliches Manko: Der Zugang mit dem Fahrrad, speziell mit Lastenrad oder Fahrradanhänger, sei nicht gut gelöst, schildern sie bei einem Ortstermin - und sind mit dieser Einstellung nicht allein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

