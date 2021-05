Kater muss in Tierklinik: Wurde er vergiftet?

Das entkräftete Tier wurde in Göggingen von Anwohnern gefunden. Veterinäre haben nach der Untersuchung des Katers einen schlimmen Verdacht.

Ein Mann hat am Dienstagmorgen gegenüber seines Grundstückes in Göggingen einen Siam-Kater gefunden, der am Boden lag und in einem bedenklichen Gesundheitszustand zu sein schien, so die Polizei.

Göggingen: Vergiftungs-Symptome bei Siam-Kater

Das Tier wurde von Bewohnern der Habsburger Straße in eine Tierklinik gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers stellte man bei dem sieben Monate alten Kater Symptome fest, die auf eine mögliche Vergiftung hindeuten. Zwar wurden in Nähe des Katers Futterreste gefunden. Diese konnten aber nicht mehr untersucht werden, da bereits durch die Helfer entsorgt worden waren. (eva)

