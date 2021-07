Hat Augsburg wirklich die dreckigsten Bahnhofstoiletten Deutschlands?

Plus Ein Berliner Unternehmen hat die Google-Rankings deutscher Sanitäranlagen an großen Bahnhöfen verglichen. Dabei schnitt Augsburg besonders schlecht ab. Zu Recht?

Öffentliche Toiletten sind des Öfteren kein Hort von Sauberkeit. Doch damit ein Örtchen zur dreckigsten Toilette Deutschlands gewählt wird, muss sie - man verzeihe den Ausdruck - wohl saumäßig aussehen. Diesen unrühmlichen Titel hat jetzt die öffentliche Toilette am Augsburger Hauptbahnhof verliehen bekommen. Doch verdient sie diese "Auszeichnung" überhaupt?