Helio Center am Hauptbahnhof kämpft nach drei Jahren noch immer um Kunden

Plus Vor drei Jahren hat das Helio Center am Bahnhof Augsburg eröffnet. Der Start war holprig, dann kam Corona. Nur in kleinen Schritten kommen Mieter und Betreiber in die Erfolgsspur.

Von Andrea Wenzel

Doris Berlein läuft suchend durch das Helio Center am Bahnhof, hinter sich her zieht sie einen kleinen Rollkoffer. Sie ist mit dem Zug auf dem Weg nach Köln und hat in Augsburg eine Stunde Aufenthalt. Die würde sie gerne in einem Café überbrücken, doch sie findet keines. "Es gibt hier nur einen Bäcker mit Stehtischen oder Sitzgelegenheiten im Center, aber kein Angebot dazu", sagt sie. Wie sie die Stunde jetzt hier im Helio verbringen soll, wisse sie noch nicht genau. An sich sei das Center ansprechend gestaltet, aber für ihre Bedürfnisse als Zugreisende mit Zwischenstopp biete es wenig.

