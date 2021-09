Fahrerflucht bleibt Fahrerflucht - Polizei bittet um Hinweise

Und wenn der Schaden noch so klein ist, der Verursacher muss sich dazu bekennen. Die Polizei beschäftigt ein Fall von Fahrerflucht in Hochzoll.

Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort geht die Polizei in Hochzoll nach. Wie sie berichtet, wurde in der Lechrainstraße in der Nacht auf Sonntag, 19. September, ein grauer Opel Corsa angefahren.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den linken Außenspiegel und entfernte sich, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2310. (sil)