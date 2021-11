Augsburg

13.11.2021

Impfzentrum in Augsburg muss Menschen wegschicken

Hunderte Menschen stehen am Samstagmorgen für eine Corona-Impfung in Augsburg an. Die Polizei hat nun die Zufahrt zum Parkplatz gestoppt.

Das Impfzentrum in Augsburg ist am Samstag regelrecht überrannt worden, 1000 Menschen standen bis neun Uhr an der Messe an. Auch die anderen Standorte sind betroffen.

Von Fridtjof Atterdal

