Interaktive Karte: Diese Clubs öffnen am Wochenende in Augsburg

Am Freitag öffnen in Bayern die Clubs wieder, auch in Augsburg. Eine interaktive Karte zeigt, welche Clubs öffnen - und wann.

Harte Regeln an der Tür, doch in den Clubs geht es recht locker zu - ohne Maske und Abstand. Schon vor Wochen hat die Staatsregierung die Öffnung der Clubs und Diskotheken in Bayern angekündigt, genaue Regeln aber erst kurz vor dem Öffnungstermin veröffentlicht. Jetzt darf in Clubs in Bayern unter bestimmten Vorgaben wieder gefeiert werden. Es gilt die Regel "3G plus" - notwendig ist also ein Impf- oder Genesenenausweis, alternativ genügt ein negativer PCR-Test. Ein Nachweis über einen negativen Antigen-Schnelltest ist - anders als in anderen Bereichen - nicht ausreichend. Diese Regeln gelten auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt.

Im Inneren der Clubs gelten dafür nach den staatlichen Vorgaben keine Maskenpflicht, keine Begrenzungen der Besucherzahlen und keine Abstandsgebote, auch nicht beim Tanzen. Außerdem dürfen an der Bar ganz normal Getränke verkauft werden. Außerdem gibt es keine Corona-Sperrstunde. Viele Clubs und Diskotheken in Augsburg öffnen schon dieses Wochenende, manche etwas später. Wir stellen die Pläne einer Auswahl von Clubs vor.

Viele Clubs in Augsburg öffnen schon am 1. Oktober

Mo Club: Der Mo Club öffnet am Freitag, 1. Oktober, wieder, wie es von dem Club heißt. Start ist um 22 Uhr. Neben den allgemeinen Regeln empfiehlt der Club einen Check-in mit der Luca-App, notwendig ist er aber nicht. Diskussionen mit dem Personal an der Tür sind bei der Diskothek nicht erwünscht, schreiben die Betreiber auf Instagram: "Wir halten uns stets an die Vorgaben der Regierung." Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme hat der Club nach eigenen Angaben Umluftentkeimer verbaut.

Kantine: "Endlich wieder Tanzen!", schreibt die Kantine auf ihrer Internetseite zur Öffnung am Freitag. Los geht es dort um 23 Uhr "mit den lokalen DJ-Helden aus dem Kantine-Dunstkreis".

Barfly Club: Der Barfly Club Augsburg öffnet am Samstag, 2. Oktober, um 22 Uhr. Die Vorfreude dort scheint schon groß zu sein: "Nur noch zweimal schlafen. Wir sehen uns", schrieben die Betreiber am Donnerstag.

Kesselhaus: Schon am Freitag, 1. Oktober, öffnet das Kesselhaus Augsburg mit einer Opening Party. Sie beginnt um 23 Uhr. "Nach einer viel zu langen Zwangspause freuen wir uns riesig, wieder für Euch da sein zu dürfen!", schreibt der Club dazu.

Pi Club: "Back to life" nennt der Pi Club Augsburg seine Party, mit der er am Freitag, 1. Oktober, um 22 Uhr wieder öffnet. In der "Club Area" läuft Hip-Hop, RnB, Black und Dancehall, in der "Lounge Area" Latino, Moombathon und Reggeaton.

City Club: Der City Club Augsburg feiert ab Freitag, 1. Oktober, "9 Jahre City Club": Am Freitag bereits ab 16 Uhr im City Club Café, wo am Abend und in der Nacht drei DJs auflegen. Am Samstag öffnet dann ab 22 Uhr der Club-Bereich.

Rockfabrik: "Augsburgs härtester Partysound" - damit wirbt die Rockfabrik. Sie öffnet am Freitag, 1. Oktober, ab 22 Uhr mit der Party "Thank God it's Friday". Es läuft Nu Metal, Alternative, Core und Punkrock.

Ostwerk: Das Ostwerk feiert eine Woche später, am Samstag, 9. Oktober, seine Wiedereröffnung. "Es ist uns wirklich ein absolutes Fest, euch nach so langer Zeit wieder in unseren Hallen begrüßen zu dürfen", heißt es von dem Club. Die "Lost in Music"-Party beginnt dann um 22 Uhr. (AZ)

