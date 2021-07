Augsburg

vor 43 Min.

Junge Menschen sollen bei Konzept für die Maxstraße mitreden dürfen

Derzeit ist der Bereich am Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße gesperrt. Das könne keine Dauerlösung sein, so Vertreter des Stadtjugendrings.

Plus Der Stadtjugendring macht sich für die Teilhabe von jungen Augsburgern bei politischen Entscheidungen stark. Es sei ein Problem, dass sie sich vielfach nicht willkommen fühlten.

Von Miriam Zissler

Die Krawallnacht in Augsburg, in der die Wogen in der Maximilianstraße hochkochten, Polizisten und Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen wurden, geht vielen Menschen nicht aus dem Kopf. Auch die Verantwortlichen des Stadtjugendrings (SJR) in Augsburg denken viel über den Vorfall nach. Sie haben Ideen, wie junge Menschen mehr in den Lebensalltag der Stadt eingebunden werden könnten.

