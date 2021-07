Kettenkarussell und Riesenrad: Diese Pläne gibt es für Augsburgs Innenstadt

Plus Das Kettenkarussell auf dem Augsburger Rathausplatz ist beliebt, doch es gibt ein Problem mit dem Wasser-Welterbe. Und es gibt Pläne für ein Riesenrad auf dem Kö.

Seit vier Wochen steht das Kettenkarussell des Augsburger Schaustellers Rudi Eberhardt auf dem Rathausplatz. Es ist Teil des Augsburger Stadtsommers, der die Menschen in die Innenstadt locken soll. Mitte August soll das Karussell aber wieder weg - dann läuft die Genehmigung der Stadt aus. Unter den Stadträtinnen und Stadträten gibt es zwar mehrere Stimmen, die dafür sind, dass sich das Kettenkarussell bis zum Ende der Sommerferien weiterdrehen darf. Es gibt aber auch Gegenwind vom Denkmalschutz. Und es gibt ein weiteres Vorhaben, das für Debatten sorgen wird. Ein Investor würde gerne dauerhaft ein Riesenrad auf dem Königsplatz aufstellen.