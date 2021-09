Augsburg

28.09.2021

Klubs in Augsburg dürfen bald öffnen - doch die Regeln sind unklar

Plus Ab Oktober soll in den Klubs gefeiert werden dürfen, doch noch sind wichtige Fragen nicht geklärt. Viele Augsburger Betreiber haben die Zeit des Lockdowns genutzt.

Von Hjördis Diestel und Katharina Funkner

Die Augsburger Klubbesitzer warten darauf, dass sie im Oktober wieder ihre Türen öffnen können und stecken deshalb tief in den Vorbereitungen. "Momentan wird alles gereinigt und desinfiziert", sagt Pächter Manuel Dietrich vom Barfly in der Maximilianstraße. Die Schließung während der Pandemie hat er ausgenutzt: "Lüftung und Klimaanlage wurden komplett erneuert." Auch in die Digitalisierung hat er investiert, sodass in Zukunft Tickets online gekauft werden können. Damit können ab Freitag nach vielen Monaten Pause endlich wieder Gäste bei ihm feiern, sofern sie geimpft, getestet oder genesen sind. Doch es gibt noch offene Fragen.

