Einbrecher durchwühlt Schränke und stiehlt Schmuck

Im Augsburger Stadtteil Kriegshaber hat ein Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und sich Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Er suchte nach etwas Bestimmten.

Am Dienstag zwischen 8.00 und 20.30 Uhr ist ein bislang Unbekannter in eine Wohnung eines Anwesens in der Schelklingerstraße (im Bereich der 10er-Hausnummern) in Kriegshaber eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelte der Täter an der Gebäuderückseite ein Erdgeschossfenster auf und stieg in die Wohnung ein. Hier durchsuchte er dann alle Räumlichkeiten und durchwühlte sämtliches Mobiliar nach Wertgegenständen.

Als Beute nahm der Einbrecher offenbar einige Schmuckstücke der unterschiedlichsten Art mit. Weil diese erst noch aufgelistet werden müssten, könne über die Höhe des Beuteschadens noch keine Angabe gemacht werden, so die Polizei weiter. Der angerichtete Sachschaden hingegen beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810. (nist)