Falsche Handwerker in Kriegshaber unterwegs: Polizei sucht Zeugen

Drei Fremde erneuern die Dachrinnen eines 50-jährigen in Kriegshaber und fordern anschließend deutlich mehr als abgemacht. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Drei bislang unbekannte Männer haben in Kriegshaber versucht, einen 50-Jährigen zu betrügen. Wie die Polizei berichtet, sprach das Trio den Mann am Mittwoch um etwa 10 Uhr in der Hummelstraße an. Es bot dabei an, die Dachrinnen am Haus des Angesprochenen für rund 250 Euro zu erneuern. Der Hausbesitzer willigte ein, woraufhin die drei Fremden bestehende Fallrohre durch Kupferrohre austauschten.

Betrügerische Handwerker fliehen vor der Polizei

Als die Arbeiten beendet waren, verlangten die Handwerker nach Polizeiangaben plötzlich einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Gleichzeitig boten sie an, nur die Hälfte zu verlangen, sofern keine Rechnung benötigt würde. Der Hausbesitzer ging nicht auf die Forderungen ein und verständigte stattdessen die Polizei. Die drei Männer fuhren daraufhin mit einem grauen Kastenwagen oder Transporter mit polnischer Zulassung davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Unbekannte erneuern Dachrinnen in Kriegshaber Hummelstraße

Die drei Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Alle drei sollen 30 Jahre alt sein, gebrochen Deutsch sprechen und dunkle, kurze Haare tragen. Ein Täter soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein, die beiden anderen etwa 1,85 Meter groß und kräftig gebaut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen. (AZ)

