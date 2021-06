Augsburg

Letzte Ruhe auf Augsburger Friedhöfen – bald auch ohne Sarg

Plus Bayern hat die Sargpflicht aufgehoben. Die Augsburger Politik sieht dies als interkulturellen Fortschritt. Doch wie wichtig ist das Thema für Religionsgemeinschaften?

Von Stefanie Schoene

Seit 2004 ist die Sargpflicht ein Streitpunkt in Bayern. Jetzt soll sie fallen – eine Erleichterung, die, so die Politik, vor allem Muslimen zugute komme. In Augsburg werden Muslime für ihre letzte Ruhe zunächst im Waschraum des Gögginger Friedhofs rituell hergerichtet, in Tücher eingeschlagen und nach dem Totengebet des Imams in seitlicher Position mit dem Gesicht Richtung Mekka auf den muslimischen Gräberfeldern des Gögginger oder des Lechhauser Ostfriedhofs bestattet. Bisher im Sarg. Nachdem der bayerische Landtag seit April dieses Jahres auch die sarglose Bestattung erlaubt, stellten CSU und Grüne Ende Mai im Augsburger Stadtrat einen Antrag auf Änderung der städtischen Friedhofssatzung. Wie wichtig ist das für Muslime?

