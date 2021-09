Augsburg

Lichterfestival: Die Light Nights kehren im Oktober zurück

Plus Das Lichterfestival Light Nights ist im Oktober wieder in der Augsburger Innenstadt zu erleben. Das Programm ist deutlich größer, auch wegen der Corona-Auflagen.

Von Michael Hörmann

Die Premiere war im Jahr 2019. Die Innenstadt wurde an einem Oktober-Wochenende in den Abendstunden beleuchtet. Lichtinstallationen zwischen Rathaus und Fuggerplatz sorgten für ein stimmungsvolles Ambiente. Die "Light Nights" - übersetzt: Lichternächte - kamen bei Besucherinnen und Besuchern sehr gut an, zumal kein Eintritt erhoben wurde. Eine Neuauflage war für Herbst 2020 geplant. Wegen Corona fielen die Light Nights aus, ein Ersatztermin im März 2021 kam ebenfalls nicht zustande. Jetzt aber klappt es: Im Oktober soll Augsburg wieder leuchten. Und dieses Mal sogar an drei Abenden.

