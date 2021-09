Augsburg

vor 28 Min.

Linken-Kandidat Hintermayr wird versehentlich als Abgeordneter gelistet

Plus Der Bundestag listet auf seiner Internetseite Linken-Kandidat Frederik Hintermayr versehentlich als gewählten Abgeordneten. Die Glückwünsche verbessern die Stimmung nicht.

Von Stefan Krog

Am Wahlabend hatte Frederik Hintermayr als Linken-Direktkandidat das Thema Bundestagsmandat eigentlich abgehakt. Er werde sich nach dem Ende des Wahlkampfs wieder voll auf seinen Job bei der Gewerkschaft konzentrieren, so Hintermayr. "Mit Platz 8 auf der Landesliste gab es eine gewisse Hoffnung, auch wenn ich mir noch keine Wohnung in Berlin gesucht hatte", so Hintermayr scherzhaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

