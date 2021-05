Augsburg/München

vor 27 Min.

"Topmodel"-Finale: Augsburger Aktivistinnen demonstrieren halbnackt

Aktivistinnen vom Augsburger Klimacamp haben vor einem Gebäude des Fernsehsenders ProSieben gegen die Fernsehshow "Germany's Next Topmodel" demonstriert.

Plus Frauen des Augsburger Klimacamps haben in München beim Finale von "Germany's next Topmodel" protestiert. Sie kritisieren die "Ausbeutung des weiblichen Körpers".

Anlässlich des Finales von "Germany's Next Topmodel" ( GNTM) haben Aktivistinnen halbnackt vor der ProSieben-Zentrale gegen die Show demonstriert. Darunter waren auch Frauen des Augsburger Klimacamps.

